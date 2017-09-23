Москва, 23 сентября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. МВД РФ подготовило поправки в правила дорожного движения, которые обяжут водителей транспортных средств надевать светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Об этом сообщается на сайте министерства.

Magnus Mertens Светоотражающая одежда

Согласно поправкам, которыми предлагается дополнить ПДД РФ, во время остановок на дороге в темное время суток или при плохой видимости, на водителе обязательно должна быть специальная куртка или жилет с полосами световозвращающего материала.

Свою инициативу в МВД РФ обосновали данными статистики, которая говорит о росте количества наездов на водителей, которые в темное время суток покинули свое транспортное средство и находились на проезжей части или обочине.

«За шесть месяцев 2017 г. произошло 66 таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД РФ также добавили, что наличие защитного жилета у водителей транспортных средств обязательно во многих европейских странах.