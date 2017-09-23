Мадрид, 23 сентября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «Алавес» и «Реал» был разыгран матч 6-го тура испанской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».

Anual Дани Себальос

На 10-й минуте испанский атакующий полузащитник Дани Себальос открыл счет мощным ударом в правый нижний угол — 0:1.

На 40-й минуте латераль Ману Гарсия сравнял счет после ассиста Мунира Эль-Хаддади — 1:1.

Черер 3 минуты Себальос оформил дубль — 1:2.

Статистика матча («Алавес"/"Реал»)

Удары 6/15

Удары в створ 3/7

Владение 35%/65%

Фолы 19/18

На данный момент «Реал» поднялся на 4-ю строчку, набрав 11 очков. «Алавес» остался на предпоследнем месте без очков.

Составы на матч:

«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Дуарте, Марипан, Эли, Гомес, Бурги, Торрес, Гарсия, Мунир, Медран.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Иско, Себальос, Роналду, Васкес, Асенсио.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Вигарай — 14, Карвахаль — 32, Эли — 45, Медран — 61, Гарсия — 67, Торрес — 87, Начо — 89.

Голы: Себальос 10 — 0:1, Гарсия 40 — 1:1, Себальос 43 — 1:2.