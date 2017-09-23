Баку, 23 сентября, 2017, 16:52 — ИА Регнум. Азербайджан внёс представителей Конгресса США Девида Валадао, Франка Паллоне и Тулси Габбарда в список нежелательных лиц.

Как заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, внесены в «чёрный список» за посещение Нагорного Карабаха.

«Этим незаконным визитом члены Палаты представителей Конгресса США, нарушив нормы и принципы международного права и Хельсинкский заключительный акт, оправдывают и поддерживают оккупацию Арменией азербайджанских территорий, кровавую этническую чистку в отношении более чем миллиона мирных азербайджанцев на оккупированных территориях, агрессивный сепаратизм», — заявил Гаджиев.

Конгрессмен США Дэвид Валадао побывал в Нагорно-Карабахской Республике 18 сентября, где проследил за работами организации «Halo Trust» по разминированию. Две недели назад Палата представителей Конгресса США поддержала предложение Валадао, согласно которому Правительство продолжит финансирование организации по проведению работ по разминированию Карабаха.

На вопрос не боится ли он стать частью так называемого «черного списка» Азербайджана из-за посещения Нагорно-Карабахской Республики Валадао сказал: «Если страна в одностороннем порядке решает больше не поддерживать связи, это их решение. Если они хотят разговаривать, я рад такому разговору. Но хочу подчеркнуть: мой визит был сфокусирован на работах по разминированию, на достижении цели — без мин к 2020 году или в начале 2020 года», — отметил Валадао.

Сопредседатель комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Фрэнк Паллоне и член комитета по внешним отношениям Тулси Габбард посетили Нагорно-Карабахскую Республику 20 сентября.

«Мы сделаем все зависящее от нас в Конгрессе и в рамках Минской группы, чтобы создать механизмы доверия и, конечно, всячески поддерживая все шаги, которые могут привести к урегулированию конфликта, но мы не откажемся от принципа права народа Арцаха на самоопределение и будем настаивать на этом», — сказал Паллоне в Карабахе.

На июнь 2017 года в так называемом «чёрном списке» Азербайджана числились 667 человек, среди которых есть депутаты парламентов различных стран, политики, журналисты, студенты, художники, артисты и другие лица из различных стран и международных организаций. Например в составленный Баку список входят оперные певицы Монсерат Кабалье и Любовь Казарновская.

Включенный в список первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин заявил, что «Азербайджан демонстрирует великодержавную глупость» и сравнил его с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла.

По словам главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, Азербайджан прилагает много усилий, составляет «чёрные списки» и пр., однако факт в том, что число посетителей Нагорного Карабаха, как депутатов, так и политических деятелей и представителей культуры, растет. «И так будет продолжаться», — подчеркнул Налбандян 13 сентября выступая в парламенте Армении.