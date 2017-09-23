Вильнюс, 23 сентября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Литвы сегодня, 23 сентября, приняла решение о выходе из правящей коалиции.

Augustas Didžgalvis Даля Грибаускайте

Читайте также: Три министра — в отставку: в Литве — правительственный кризис

Это означает, что социал-демократы должны будут отозвать из правительства трёх министров — иностранных дел Линаса Линкявичюса, экономики Миндаугаса Синкявичюса, и юстиции Милды Вайнюте. И все комитеты в парламенте. У социал-демократов в Сейме 19 кресел, у их союзников по правящей коалиции — крестьян-зелёных — 56 мандатов. Для большинства в парламенте необходимо иметь минимум 71 голос.

Таким образом Союзу крестьян и зелёных придётся искать новых партнёров, а выбор — крайне мал: консерваторы из «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) (31 кресло), Саюдис либералов (СЛ) (14 мандатов), Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) (8 голосов), «Порядок и справедливость» (ПиС) (7 депутатов), в смешанной группе депутатов 5 парламентариев.

Союз с консерваторами из СО-ХДЛ будет стоить крестьянам-зелёным множество уступок и отклонений от своей программы, что они множество раз называли неприемлемым. Коалиция с СЛ маловероятна, поскольку против либералов идёт громкое расследование по подозрению в крупномасштабной коррупции, а премьер Литвы Саулюс Сквернялис уже неоднократно говорил, что либералы должны вообще оставить все должности. Для большинства в парламенте голосов с ИАПЛ-СХС — не хватит. Депутаты от ПиС — идеологические враги «аграриев». Ну, а смешанная группа также погоды крестьян-зелёным не сделает.

Есть возможность работы в правительстве-меньшинства. Так уже однажды было, когда правительство Литвы возглавлял социал-демократ Гедиминас Киркилас. Его тогда негласно поддерживали консерваторы. Однако закончилось это полной дискредитацией социал-демократов и триумфальным прохождением консерваторов к власти. Такой вариант не может исключаться и в этот раз, только на месте социал-демократов окажутся крестьяне-зелёные.

Один из вариантов — непослушание фракции социал-демократов и их министров. Именно они были против выхода из правящей коалиции, но оказались в меньшинстве на сегодняшнем голосовании. А, значит, теоретически они могут объявить, что покидают партию, оперативно основать новое левое движение, и объявить себя новыми социал-демократами с фракцией в парламенте. В Литве однажды так была создана Партия гражданской демократии, которая откололась от Рабочей партии.

Однако самое интересное — это судьба министров. А конкретно — формально делегированного социал-демократами, но реально — президентом, судьба главы МИД Линаса Линкявичюса.

Литва — формально парламентская республика. Так записано в Конституции. Однако за два срока правления Дали Грибаускайте она превратилась в авторитарно-президентскую. Одни из примеров — под флагом социал-демократов проталкивание на пост МИД Литвы своего человека. Однако формальных нарушений нет, Линкявичюс выдвинут правящей партией. Всё может изменить этот правительственный кризис. Если Линкявичюс под каким-то предлогом останется на своём посту, при том, что социал-демократы уйдут в оппозицию, это только в очередной раз докажет, что как законодательная власть, так и исполнительная в Литве — это всего лишь бутафория, а реально принимает решения в стране только один человек — президент Даля Грибаускайте.