Вильнюс, 23 сентября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Литвы сегодня, 23 сентября, приняла решение о выходе из правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это решение принято после голосования на политическом совете партии. За такое решение отдали свои голоса 140 делегатов, против были 46, 9 — воздержались.

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Это означает, что социал-демократы должны будут отозвать из правительства трёх министров — иностранных дел Линаса Линкявичюса, экономики Миндаугас Синкявичюс, и юстиции Милда Вайнюте. Также социал-демократы контролируют некоторые ключевые комитеты в парламенте. Все позиции также придётся покинуть. У социал-демократов в парламенте 19 кресел, у их союзников по правящей коалиции — крестьян-зелёных — 56 мандатов. Для большинства в парламенте необходимо иметь минимум 71 голос.