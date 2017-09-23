Москва, 23 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев кинотеатров в разных регионах России отказаться от показа кинофильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Иллюстрация: Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Матильда

«Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», — сказано в сообщении ведомства.

Также сообщается, что руководитель организации «Христианское государство» Александр Калинин задержан в рамках этого уголовного дела.

Напомним, кинофильм «Матильда» посвящен истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. С самого начала создания этого фильма в российском обществе наметился серьезный раскол.

Лидером движения за запрет этого фильма стала депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия»). Она прилагает массу усилий и не стесняется использовать административный ресурс для того, чтобы запретить этот фильм. Поклонская и её сторонники утверждают, что фильм оскорбляет чувства верующих, а также искажает исторические факты.

Фильм Учителя действительно несколько исказил факты взаимоотношений между Кшесинской и Николаем Александровчием, но сам кинорежиссер всегда утверждал, что снимает фильм «по мотивам», а не историческую реконструкцию.

Премьера фильма назначена на 23 октября.