Москва, 23 сентября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие организаторам участникам и гостям международного фестиваля «День тигра». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Wilma Verburg Амурская тигрица с тигренком

В приветственной телеграмме российский лидер отметил важность формирования бережного отношения к амурским тиграм.

Мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения популяции амурских тигров, проводятся во Владивостоке уже в 18-й раз. Путин отметил, что данные мероприятия «выполняя высокую просветительскую миссию».

«Важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр взят под охрану государства, и благодаря усилиям зоологов, егерей, волонтёров, многих неравнодушных защитников дикой природы сегодня его численность возрастает», — сказано в приветственной телеграмме Путина.

Глава государства уверен, что в обществе формируется бережное отношение к хищнику, который, «несмотря на свою силу и мощь, остро нуждается в нашей заботе».