Москва, 23 сентября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Пассажиры авиакомпании «ВИМ-Авиа», все чартерные рейсы которой задержаны сегодня, 23 сентября, в московском аэропорту «Домодедово», провели ночь на сдвинутых друг к другу стульях. Многие пассажиры собирались совершить перелет с маленькими детьми. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий, рейсы отменяли, начиная с 16:00 мск 22 сентября, и — с тех пор они находятся в аэропорту и ожидают, что информация о дальнейшей судьбах рейсов прояснится.

ИА REGNUM Табло вылета в аэропорту «Домодедово»

На данный момент задержаны на срок свыше нескольких часов рейсы в Дубай, Энфиду, Анталью, Салоники, Римини, Ереван, Краснодар, Пермь, Сочи, Симферополь, Благовещенск, Магадан и Санкт-Петербург.

Как сообщают пассажиры, представители авиакомпании не предложили никаких удобств для длительного ожидания вылета. Сотрудники «Вим-Авиа» никак не комментируют сложившуюся ситуацию, не предлагают варианты решения проблемы или временного размещения в гостинице. Сотрудники «Домодедово», в свою очередь, заявляют, что подобные задержки рейсов «Вим-Авиа» происходят каждый день и «самим уже надоело».

«У нас такое ощущение, что отдых не состоится», — прокомментировала ситуацию одна из пассажиров, дежурящая у табло с малолетними детьми.