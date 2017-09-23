Вашингтон, 23 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь вынужден оправдываться и отвергать обвинения в том, что Россия якобы помогла ему выиграть президентские выборы. Очередное заявление на этот счёт он был вынужден сделать накануне, 22 сентября, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. Трансляцию выступления президента вели местные телеканалы.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил, что «вмешательство России» в американские выборы — это выдумка Демократической партии для оправдания её поражения.

«Я называю это российской выдумкой — одной из самых больших выдумок. И это именно то, что лучше всего удается делать демократам. Они проиграли выборы и не поняли, что вообще произошло. Им нужно было оправдание, и поэтому они начали говорить: «Россия, Россия», — сказал президента США.

Он подчеркнул, что демократы, используя все свои ресурсы пытаются убедить американцев в том, что Россия вмешалась в выборы президента и привела к власти Трампа.

«Они стали пытаться заверить людей в этой выдумке. <…> Нет, Россия не помогала мне — это я вам точно говорю», — заявил Трамп.

После этого он обратился к собравшимся, поинтересовавшись, «много ли в зале русских». «Не вижу особенно много русских», — констатировал глава государства.