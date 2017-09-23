Вашингтон, 23 сентября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило властям 21 штата о том, что"русские хакеры» пытались взломать их электронные системы во время выборов президента США в ноябре 2016 года. Об этом накануне, 23 сентября, сообщило Associated Press.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

Сообщается, что киберпреступники пытались взломать электронные системы 21 штата США, в частности, штатов Алабама, Вашингтон, Вирджиния, Висконсин, Иллинойс, Колорадо, Мэриленд. Большинство якобы подвергшихся кибератаке штатов не были в курсе о попытках взлома до тех пор, пока им не сообщили об этом федеральные власти.

При этом МВБ не дало каких-либо пояснений о том, кто именно стоит за кибератаками. Но источники Associated Press в МВБ утверждают, что речь идёт конечно же о «русских хакерах» и пресловутом «вмешательстве» Россия в выборы в США.

Утверждается, что большинство якобы осуществленных кибератакане смогли достичь цели и электронные системы штатов, имеющие отношение к избирательному процессу работали корректно.

Как сообщало ранееИА REGNUM, в августе 2016 года должностные лица Иллинойса вынуждены были закрыть онлайн-регистрацию избирателей после взлома базы данных, в результате которой хакерам удалось получить доступ к информации о 200 тыс. избирателей штата. В конце июня 2016 года подобная кибератака была совершена в Аризоне. Наконец, еще ранее, 14 июня, была взломана база данных Демократической партии США. Во взломе, так же, как и в случае с последними кибер-атаками, спецслужбы США предполагают «руку Кремля».