Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Недовольство и множество вопросов вызывает законопроект, предполагающий отказ от публичных слушаний в сфере градостроительства. Его Госдума РФ приняла в первом чтении. Но очевидно следующее: таким образом сам процесс использования такого инструмента, как «нулевые чтения», станет формальностью при принятии тех или иных решений, передаёт ИА REGNUM 23 сентября.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

«К примеру, исторический центр Ростова-на-Дону может стереть только политическая воля наших руководителей. Этот законопроект в реальности такой же фонарь, как и сегодняшнее положение о публичных слушаниях. В реальности это чистой воды формалистика. Как существующий акт, так и предполагаемый», — с сожалением отметил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров.

Народный избранник дал понять, что мнение народа практически никогда не учитывается чиновниками. Если власть имущие уже наметили планы, то возмущением жителей их не остановить на половине пути.

«Понимаете, когда мы заболеваем, то хотим получить помощь профессионала — доктора. И никто из нас не будет полагаться на общественное мнение, на публичные обсуждения. В строительстве дело должно обстоять так же. А когда строительным комплексом руководят люди не имеющие понятия о стройке, которые не обладают элементарными знаниями, когда решения принимают исходя из денежной составляющей, мы получаем то, что получаем», — сказал Котляров.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года избранный на пост председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко предложил более широко использовать инструмент нулевых чтений.

«На каждом этапе обсуждения необходимо обеспечить свободную дискуссию всех участников законодательного процесса, максимальный учет мнений представителей всех ветвей власти и экспертного сообщества. Считаю возможным использовать инструмент так называемых «нулевых чтений» до официального внесения на рассмотрение проектов, которые могут вызвать широкий общественный резонанс», — процитировал Ищенко портал Don24.ru.

Теперь спикеру Донского парламента предстоит оценить законопроект об отмене публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности. Придётся ли документ ему по душе?

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает перейти от процедуры публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности к процедуре общественных обсуждений, в том числе с использованием интернета. То есть уже часть населения не сможет высказать свою позицию по той или иной инициативе.

Вся процедура, по мнению большинства экспертов, предполагает риск того, что обсуждения станут инструментом манипуляции в случае, например, неблагоприятного исхода для заказчика публичных слушаний, и власти смогут всё нивелировать большим количеством голосов «за», полученных якобы с помощью интернет-голосования.