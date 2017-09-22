Торонто, Канада, 23 сентября, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Российский вариант размещения контингента миротворческой миссии ООН в Донбассе, неприемлемый для Киева, не будет реализован, сообщил журналистам украинский президент Петр Порошенко по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Комментируя инициативу Москвы по размещению миротворцев на линии разграничения в Донбассе, украинский лидер заявил:

«Конечно, это не будет российский сценарий».

Украинский политик разъяснил, что миротворцы «должны размещаться на всей территории Донбасса». В том числе и на границе с Россией, чтобы не дать проникнуть на «оккупированную территорию» военнослужащим и вооружению.

Напомним, 21 сентября Порошенко заявил, что Вашингтон полностью поддерживают идею размещения миротворцев ООН в Донбассе на условиях Киева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе до границы с Россией противоречили бы Минским соглашениям.