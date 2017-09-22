* запрещённая в России организация

Каир, 23 сентября, 2017, 01:02 — ИА Регнум. В больнице Каира скончался Мухаммад Акеф, «верховный проводник» группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2004 по 2010 годы, передает Associated Press.

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89-летний духовный лидер исламистского движения, который с 2013 года находился в египетской тюрьме, умер от рака в каирской больнице Каср-эль-Эйни. Об этом стало известно от родственников Акефа.

Акеф являлся одним из старейших лидеров «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 1940 года он участвовал в работе «специального аппарата» движения, деятельность которого заключалась в организации покушений на чиновников и терактах — сначала против британской колониальной администрации, потом против властей независимого Египта.

С 1954 од 1974 годы Акеф находился в тюрьме по обвинению в неудачном покушении на президента Египта Гамаля Абдель-Насера.

После освобождения из тюрьмы Акеф стал одним из лидеров группировки, к 2004 году он стал ее «верховным проводником».

В 2010 году, накануне триумфа «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе «Арабской весны» Акеф покинунул пост руководителя организации в связи с преклонным возрастом.

После реванша военных и прихода к власти в Египте действующего президента Мохаммада Фаттаха Ас-Сиси в 2013 году Акеф был помещен под стражу как участник террористической организации, причастный к убийствам и терактам.

Группировка ХАМАС, которая является отделением «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Палестине, уже принесла соболезнования семье и соратникам многолетнего лидера группировки.