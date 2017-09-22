Берлин, 22 сентября, 2017, 23:56 — ИА Регнум. «Почему Путин не вмешивается в предвыборную кампанию в Германии? Не манипулирует сознанием народных масс? Ведь до голосования остается совсем чуть-чуть времени. А ничего так и не ясно, — размышляет над приведенными вопросами корреспондент немецкой Die Zeit Йорг Лау и сам же находит на них ответ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В предвыборной гонке творится такая неразбериха, что и коренному немцу не разобраться, кто за кого и за что. Где уж тут выстроить стройную линию чужестранцу? Впрочем, возможно, ему все-таки удалось сопоставить программы всех этих христианских демократов, социалистов, зеленых, а также тех, кто ищет «альтернативу для Германии» и прочих. Иногда, сопоставляя тезисы разных организаций, просто диву даешься, а действительно ли все это пишется об одной и той же стране, Германии? Настолько противоречивы и противоположны подходы авторов программ», — размышляет журналист.

По мнению Лау, в этой каше, если ее хорошенько разгрести, кремлевские политики могут обнаружить, что в германской предвыборной гонке они во многих аспектах побеждают и вмешиваться в процесс нет смысла. Например, во взглядах немецких партий на проблему «считать ли аннексию Крыма нарушением международного права» счет 5:2 в пользу российской позиции.

«Есть ли смысл искать от добра добра», — задумывается корреспондент, выступает с анализом внешнеполитической ситуации в которой оказалась Германия и подводя читателя к выводу, что имеет смысл начать сближение с Россией, которое сулит больше позитива, чем негатива.

«На США мы рассчитывать уже не можем, Франция экономической устойчивостью похвастать не может, Британия вообще — отрезанный ломоть. Турция из союзника обратилась в противника, Ближний Восток мечется между тиранией и хаосом. Китай растет как на дрожжах, угрожая Дальнему Востоку, одному из наших ведущих рынков сбыта. Стабильность и благополучие Германии уже зависит от благополучия Африки — дай Бог, чтобы поток мигрантов ослаб, — с глубоким прискорбием перечисляет удары судьбы автор. — А Россия бросает Западу один вызов за другим и расправляет плечи».