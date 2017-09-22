Польские СМИ: С российских дорог вытесняются польские перевозчики
Варшава, 22 сентября, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Россия вытесняет польских перевозчиков со своего рынка транспортных услуг, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
По информации газеты, российские перевозчики получили у Польши 20 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки, а польские транспортники — лишь 9,5 тыс.
На основании таких разрешений польские транспортные компании могут поставлять в Россию грузы от европейских поставщиков, однако в конце 2015 года Россия объявила перевозками из третьих доставку продукции польских предприятий, принадлежащих иностранцам и ввела большие денежные штрафы за перевозку таких товаров без вышеописанных разрешений.
«Российские перевозчики растут быстрее польских и всё больше польских компаний отказывается от перевозок в Россию», — заявил директор Тадеуш Вильк из сообщества международных перевозчиков в Польше.
Издание подчёркивает, что российский транспортный бизнес захватывает польский рынок перевозок, в то время как польские грузовики постепенно исчезают с российских автодорог.