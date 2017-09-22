Варшава, 22 сентября, 2017, 23:52 — ИА Регнум. Россия вытесняет польских перевозчиков со своего рынка транспортных услуг, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский транспортный бизнес захватывает польский рынок перевозок

По информации газеты, российские перевозчики получили у Польши 20 тыс. дополнительных разрешений на международные перевозки, а польские транспортники — лишь 9,5 тыс.

На основании таких разрешений польские транспортные компании могут поставлять в Россию грузы от европейских поставщиков, однако в конце 2015 года Россия объявила перевозками из третьих доставку продукции польских предприятий, принадлежащих иностранцам и ввела большие денежные штрафы за перевозку таких товаров без вышеописанных разрешений.

«Российские перевозчики растут быстрее польских и всё больше польских компаний отказывается от перевозок в Россию», — заявил директор Тадеуш Вильк из сообщества международных перевозчиков в Польше.

Издание подчёркивает, что российский транспортный бизнес захватывает польский рынок перевозок, в то время как польские грузовики постепенно исчезают с российских автодорог.