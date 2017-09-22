Москва, 22 сентября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Российская Федерация и Казахстан подписали соглашение об упрощении процедуры транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Москве.

Rzd.ru Перрон вокзала города Астана

Сообщается, что сегодня в Москве состоялось подписание документа об обмене грамотами о ратификации протокола, упрощающего процедуру транзита пассажиров через казахстанско-российскую границу.

С российской стороны документ подписывал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. От имени Казахстана документ подписал посол этой страны в России Имангали Тасмагамбетов.

Напомним, протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Казахстана об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта был подписан в Астане 4 октября 2016 года. Позже этот протокол был ратифицирован законодательными собраниями двух стран.

Ожидается, что уже 26 сентября будут пущены пассажирские поезда по маршруту Астана — Уральск и Алма-Ата — Уральск. Поезда будут идти транзитом через российскую станцию Соль-Илецк в Оренбургской области. Периодичность курсирования будет составлять через день.

По словам посла Казахстана в Москве, данное нововведение позволит стимулировать развитие деловых и туристических связей, облегчит контакты между жителями приграничных областей Казахстана и России.