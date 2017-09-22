Москва, 22 сентября, 2017, 21:37 — ИА Регнум. После проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) некоторые кафе в московских аэропортах готовы снизить стоимость продуктов, сказал заместитель главы ФАС в Московской области Дмитрий Стрельников 22 сентября, на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Однако некоторые компании не намерены снижать цены. Представитель сети кофеен «Шоколадница» заявил в интервью RNS, что компания не намерена снижать стоимость своих продуктов.

«Прежде всего, потому что наше меню в московских аэропортах содержит много недорогих позиций», — сказал источник.

Отметим, что в июне 2017 года завешенные цены в трех сетях общественного питания, в том числе в сети кофеен «Шоколадница», стали поводом для разбирательства ФАС. В отношении сети возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции компаниям запрещено устанавливать и поддерживать монопольно высокие или низкие цены на продукцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, ФАС выявила коллективное доминирование на рынке общественного питания в аэропорту «Шереметьево». По некоторым позициям цены завышены в два раза.

ФАС еще летом обещала проверить кафе на предмет завышенных цен и принять меры по их снижению.