Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип просит ООН поддержать инициативу Кишинева о выводе российского миротворческого контингента из Приднестровья. Это заявление он сделал на 72-й Генассамблее ООН.

Минобороны России Российские миротворцы в Приднестровье

По мнению главы правительства Молдавии, Оперативная группа российских войск в Приднестровье мешает Кишиневу выполнять обязательства по разоружению.

«В рамках полномочий ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генассамблеи ООН новый пункт: «вывод иностранных военных сил с территории Республики Молдова», — заявил Павел Филип.

По его словам, в рапорте ОБСЕ указано, что на складах оперативной группы российских войск в Приднестровье хранится порядка 21 тыс. тонн вооружения и боеприпасов. По непонятной для Филипа причине Кишинев эти склады не контролирует, и это обстоятельство мешает молдавским властям выполнять свои обязательства по разоружению.

По мнению Филипа, приднестровский конфликт легко можно урегулировать, преобразовав действующую миссию с участием Молдавии, Приднестровья, России и Украины в «многонациональную гражданскую миссию».

Стоит отметить, что президент Молдавии Игорь Додон назвал эти предложения молдавского правительства «попыткой выслужиться перед западными партнерами».

Напомним, ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вывод российских миротворцев из региона сразу приведет к войне, поэтому вывод российского контингента Приднестровье не будет даже обсуждать.