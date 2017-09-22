Вильнюс, 22 сентября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Самая тиражная литовская ежедневная газета Lietuvos rytas сегодня, 22 сентября, вышла с редакционной колонкой «Знаки времени» с сомнениями, что реакция литовских властей в связи с учениями «Запад-2017» была адекватной. Кроме того, в издании задались вопросом, не приведёт ли нагнетание истерии к всеобщей паранойе общества?

Senicup.by У страха глаза велики

ИА REGNUM полностью перевело текст публикации на русский язык.

«Закончились военные учения России и Белоруссии «Запад-2017», которые рекламировались 9 месяцев. Не подтвердились ни самые страшные, ни менее страшные сценарии, хотя главнокомандующий вооруженными силами Литвы — президент Даля Грибаускайте — в период окончания учений была на безопасном от Литвы расстоянии (уехала в США — прим. ИА REGNUM ). Но все это время, пока Литва напряженно ждала действий со стороны вражеской армии, в обществе набирали обороты процессы, которые могут только усилиться.

Чем беспокойство отличается от страха. Последнее чувство — древний и мощный инстинкт самосохранения, поощряющий молниеносно реагировать, принимать решения. Бежать или защищаться.

Страх это реакция на конкретно ощутимую угрозу. Беспокойство — совсем другое. Если говорить психиатрическими терминами, это субъективное неприятное переживание. Это страх перед будущим, когда причина неясная, неадекватная и нелогичная.

Это состояние, вызванное туманными мрачными перспективами (необязательно реальными), не заставляет сразу же реагировать, но оно понемногу разрушает психику. Заболею я или мои близкие. Я потерею сбережения. Начнется война. Это необоснованные предчувствия, которые в обществе разжигаются факторами стресса и негативным влиянием.

Большинство людей не могут долго оставаться пассивными в таком состоянии. Поэтому одним разум диктует реакцию отклонения, других призывать к действиям. Один из самых популярных и быстро укрепляющийся механизм реагирования — донос.

А другими словами, представление информации — опубликовав информацию, лицо начинает думать, что оно что-то сделало, решая проблему, которая не дает покоя. Литовцам очень нравится сетовать — этим они мало отличаются от большинства постсоветских обществ, и не только от них.

Платформа Facebook отчасти стала своеобразной доской жалоб, методом работы психиатра, помогающим выпустить пар. Вот поделился какой-нибудь плохой фотографией, и словно сделал мир более справедливым. Тем более, что последователям и обществу это очень нравится.

Ведь если скулить хором, получается и громче, и забавнее. В Литве уже давно действуют интернет-сайты, предназначенные для общественных жалоб, общая черта которых — анонимность. Но накануне учений «Запад» был открыт еще один.

Примерно в то время, как взвинченные консерваторы призывали уничтожить мост через реку Балтойи Анчя (это якобы должно было преградить путь броневикам оккупантов), стартовал сайт бдительных граждан. Его суть — сообщать о подозрительных действиях, чтобы преградить путь появлению «зеленых человечков» и другим возможным провокациям. Всё это — в стране НАТО, где в последнее время постоянно растет число натовских военных и техники. Мы не чувствуем себя в безопасности, поэтому делаемся все более подозрительными. А вместе с тем — уязвимыми. Казалось бы, прекрасно, что общество вовлечено в оборону, что оно наблюдает и сообщает. Может. Но на сайте akylas.lt анонимные сообщения граждан попахивают доносами времён советского НКВД.

Вот несколько из них: «Это человек, который высмеивал Литву, литовцев и историю нашей страны». «В конце апреля в одно из воскресений в городе Эйшишкес возле магазина заметил несколько легковых автомобилей с прицепленными флажками Российской Федерации. Возможные провокации». И так далее.

Конечно, это — социальная инициатива. Одна из тех идей для Литвы, которыми сейчас модно заполнять выходные в гостиницах и на курортах. Воздух трепещет от разговоров о консолидации, достоинстве и вызовах. В королевстве жалоб есть свои королевы и армии последователей. Кто-то что-то сказал — может, от этого не будет пользы, но и вреда тоже не будет, якобы все это невинный выпуск пара, как и комментарии в интернете, наполненные злобой и паникой.

Вместе с тем это очень красноречивый этап развития общества, который заставляет остановиться и спросить себя: на самом ли деле Кремль проигрывает пропагандистскую войну на нашей земле, а может, ему уже удалось сделать то, что он втайне хотел — сделать как можно большее количество литовцев раздражительными, подозрительными и напряженными доносчиками? Одни стряпают жалобы о подозрительных автомобилях, другие жалуются полиции на то, что за детьми не присматривает мать, которая после вмешательства государственных служб кончает жизнь самоубийством. Что это — свободное общество или просто замаскировавшиеся рабы? Ведь если последовательно идти в таком направлении, наступит время, когда от слов нужно будет перейти к действиям. Тем более, что враг — всё еще за воротами, а черное беспокойство по поводу будущего всё еще висит в воздухе.

После президентских выборов 2019 года обладательница черного пояса по карате (Даля Грибаускайте — прим. ИА REGNUM ) покинет дворец, находящийся на столичной площади имени Даукантаса. Один из самых реальных претендентов на ее место — человек с погонами (действующий премьер Саулюс Сквернялис — прим. ИА REGNUM ), продукт уставной организации. Наверно, это будет закономерный шаг в охваченном паникой небольшом государстве, где всё еще многое зависит от тайных писем, анонимных жалоб и других акробатических трюков политических общественных связей, которые так полюбились публике разного ранга».

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