Гродно, Белоруссия, 22 сентября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. За 2016 года в программу трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Белоруссия» было подано около 200 совместных проектов. В настоящее время ведется отбор предложений, на которые будет выделено финансирование. Об этом сегодня, 22 сентября, заявил директор бюро «Еврорегион «Неман» Гинтарас Скамарочюс журналистам на выставке-ярмарке «Неман-2017» в Гродно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Скамарочюс отметил, что большая часть из 200 проектов, которые сейчас рассматриваются на предмет финансирования, связана с Гродненской областью. Часть проектов касается развития туризма, строительства велодорожек, маркировки маршрутов, совместного туристического использования реки Неман и других водных артерий. Еще ряд предложений рассчитан на сферу образования и здравоохранения.

Результаты станут уже скоро известны. Однако примерных сроков их объявления директор бюро «Еврорегион «Неман» не назвал.

Напомним, что программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Белоруссия» реализуется в рамках так называемого Европейского инструмента добрососедства и партнерства. Первый этап проходил в период с 2007 по 2013 год. Второй с 2014 по 2020. Бюджет составляет около 81 млн евро. Заявленная цель — содействие устойчивому экономическому и социальному развитию, решение общих приграничных проблем.

От Латвии в проекте участвует регион Латгале, от Литвы — Паневежисский, Утенский, Вильнюсский, Алитусский и Каунасский уезды, от Белоруссии — Витебская, Гродненская, Могилёвская, Минская области и город Минск. Управляется программа совместно от имени министерства внутренних дел Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня около 65% кредитного портфеля Белоруссии обеспечивает Россия. По итогам только 2015 года Минск получил от РФ $1,572 млрд. В 2016 и 2017 годах также именно российское правительство и банки выделяют для бывшей советской республики миллионы долларов. Последний раз Россия выделила союзному государству кредит в размере $700 млн в сентябре 2017 года «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений». В области инвестиций та же ситуация: 43,2% от всех поступивших инвестиций приходится на российскую сторону.

Однако Минск благодаря своему географическому положению надеется также на помощь западных стран, не гнушаясь при этом обвинять Россию в давлении. Тем временем вропейские страны не рискуют вкладывать в Белоруссию большие деньги. В основном западные финансовые структуры предлагают или могут предложить белорусской стороне только финансирование небольших программ. Например, это проекты, связанные с «зеленой» энергетикой.

В целом ЕС готов вкладываться в Белоруссии в программы в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства. Однако старания Брюсселя заставить Минск работать активнее над общими проектам за последние года успехом не увенчались, в основном потому, что местные власти в республике боятся потерять контроль над страной и поэтому не рвутся участвовать в европейских программах.

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Причем сейчас в стране, помимо вышеупомянутой программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Белоруссия», действуют также «Польша — Белоруссия — Украина», «Интеррег: Регион Балтийского моря», программы Шведского агентства международного сотрудничества в области развития, гранты NEFСO на поддержку экологических бизнес-проектов, гранты «Центра международного частного предпринимательства» для поддержки бизнес-ассоциаций. Также образовательные программы.

Однако европейские кредиты Белоруссия не может использовать вне заявленных целей, то есть не может направить на латание дыр в бюджете: страна с 2011 года находится в тяжелом экономическом кризисе. Другая ситуация с российскими кредитами.

Таким образом, заявленная программа трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Белоруссия» — это лишь небольшая, хотя и неплохо финансируемая программа. Строительства велодорожек и маркировки маршрутов не помогут вылезти Белоруссии из глубокого экономического кризиса. Кроме как от России, Минску неоткуда ждать помощи.