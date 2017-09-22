Минск, 22 сентября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. В очередной раз в Белоруссии планируют повысить заработную плату ученых. Как сообщил сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, сейчас разрабатывается указ о повышении заплат работников научной сферы. Планируется, что указ будет принят уже до II Съезда ученых республики, который должен пройти начале декабря 2017 года во Дворце Республики в Минске.

Советский плакат «Достижения науки — производству!». 1971

Гусаков заявил, что указ предполагает увеличение тарифной ставки примерно вдвое. Еще одно нововведение — дифференциация оплаты труда в зависимости от итогов работы. Так власти надеются стимулировать работу ученых, «поддержать стремление к более высоким результатам».

Более того, в документе прописано, по словам председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии, что руководители научных организаций смогут решать вопросы о дифференциации оплаты труда. То есть даже в одном подразделении у ученых, которые занимают одну должность, могут быть разные зарплаты, объяснил Гусаков.

За счет таких мер планируется привлекать больше молодых специалистов, а также способствовать их «закреплению в науке».

Читайте также: Премьер-министр Белоруссии рассказал, из чего должна состоять зарплата учёного

Напомним, что, согласно данным Белстата, в первом кварте 2017 года средняя заработная плата в республике увеличилась с учетом инфляции на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года и составила 737,6 белорусских рублей. Самый высокий уровень дохода зафиксирован в Минске (около 1120 рулей), наибольший показатель — в Витебской области (642,8 рубля).

Больше всего получают работники в сфере IT — в среднем 2400 рублей, в страховых компаниях и банковских учреждениях — около 1400 рублей. Промышленники — 835,3 рубля.

Хуже всего оплачивается труд работников в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Они получают около 530 рублей. Зарплаты бюджетников, куда входят и ученые, по Белоруссии отстают от среднего показателя. Например, зарплаты медицинских работников составляют примерно 590 рублей. Но меньше всего получают педагоги: около 540 рублей.

В июле 2017 года средняя заработная плата в Белоруссии составила около 800 рублей. С февраля этот показатель растет, поскольку президент республики Александр Лукашенко поставил задачу до конца года достичь средней зарплаты в стране в 1000 рублей. Однако если пересчитать среднюю заплату гражданина Белоруссии по средневзвешенному курсу доллара за июль (1,955), то окажется, что оплата труда упала почти на $10 по сравнению с июнем и составила $423. Поэтому белорусским ученым до сих пор, чтобы жить более или мене достойно, приходится проявлять недюжинную сноровку.

В 2011 году Лукашенко, комментируя жалобы на то, что зарплаты ученых в Белоруссии очень низки, сказал:«Но если вы такие умные, а ученые, безусловно, это самые умные люди в обществе, то почему такие бедные? Почему не зарабатываете на собственных идеях?».

Лукашенко заявил, что необходимо искоренять иждивенческие взгляды и настроения в интеллектуальной среде, а наука должна перестать надеяться только на государственную помощь и больше рассчитывать на собственные силы. Например, искать заказы на свою продукцию, организовывать собственные опытные участки для внедрения новой техники.

Читайте также: Лукашенко — ученым: Придумайте новый источник энергии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Белоруссии продолжается экономический кризис. Республика остается дотационной страной. С 2005 по 2015 год Россия выделила союзной стране около $100 млрд, а это 11−27% ВВП Белоруссии. Она продолжается также получать кредитные средства от ЕС и России на поддержание своей экономики. Однако кардинально ситуация не меняется. Ученым весьма трудно или и вовсе не удается внедрять свои разработки на производстве, поскольку промышленность оказалась на грани экономической катастрофы. До такого положения страну довела некомпетентная по многим вопросам и недальновидная власть.