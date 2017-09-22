Москва, 22 сентября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Публичные слушания — «клапан недовольства» для строительной политики, поэтому их отмена послужит причиной исчезновения у местных жителей законных способов оказывать сопротивление ненужным проектам, 22 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета московского городского отделения ВООПИик, член бюро совета по градостроительному развитию Москвы Владимир Хутарев-Гарнишевский, комментируя новую инициативу Минстроя.

Юлия Крижанская ИА REGNUM В московском дворе

«Это очень плохо. Да, они (слушания) не всегда были эффективными, потому что их срывали, иногда пытались фальсифицировать, но в целом это помогало закрыть многие болезненные точки, конфликты удавалось снять отменой проектов, которые не нравились местным жителям», — отметил он.

По его мнению, отъём данного инструмента у москвичей повлияет на упрощение проведения реновации и создаст лишнюю конфликтность. Также могут пострадать районы исторической застройки в Москве, где будет удобнее «вырезать кусочки под необходимую застройку».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предполагающий отказаться от публичных слушаний в градостроительстве и перейти к общественным обсуждениям в интернете и зонах предполагаемой застройки.