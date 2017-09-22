Москва, 22 сентября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Власти Москвы подтвердили стоимость работ по возведению парка «Зарядья» в размере 14 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM 22 сентября в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, 9,5 млрд рублей пошли на возведение наземных объектов и 3,69 млрд рублей на озеленение.

Mos.ru Парк «Зарядье»

Примечательно, что в Стройкомплексе подтвердили догадки прессы, а именно что площадь наземных сооружений превалирует над зелёными насаждениями. Так, совокупная площадь медиацентра, «Заповедного посольства», «парящего моста» и подземного паркинга составляет 83,5 тыс. кв. м, тогда как парковая часть «Зарядья» составляет 62 тыс. кв. м.

Также в Стройкомплексе утверждают, что в парке уже высадили 760 крупномерных деревьев, 7 тыс. кустарников, 860 тыс. многолетников и ещё 150 тыс. однолетних растений. Отметим, что при посещении нового парка корреспондентом ИА REGNUM в первую очередь бросалось в глаза малое число зелёных насаждений: деревьев визуально мало и они чуть выше саженцев, то тут, то там торчат части привозных газонов, на которые заменили естественный слой почвы.

Читайте также: Функциональный недопарк: что есть в новом «Зарядье»?

При этом через четыре дня после открытия сообщили о гибели сразу 10 тыс. растений, вытоптанных большим числом посетителей. По данным Стройкомплекса, в первую неделю в парке побывали 250 тыс. человек.

Читайте подробнее: «Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?

Напомним, что парк «Зарядье» был открыт впопыхах — в Москве старались успеть ко Дню города. В результате москвичам представили недостроенный объект с небольшой частью озеленения и украшенной строительными лесами будущей филармонией. Аналогичная история произошла с центром города, где заявили о завершении реконструкции по программе «Моя улица-2017», где затраты на работы в сумме 40 млрд рублей обернулись недостроем и претензиями жителей.

Читайте также: На что тратят миллиарды по проекту «Моя улица» в Москве: фоторепортаж

Отметим, что пока власти Москвы отчитываются в освоении очередных миллиардов, в городе остаётся нерешённой проблема доступности городской среды.

Читайте также: Город не для всех: доступной среды в Москве нет