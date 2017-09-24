Санкт-Петербург, 24 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. 23 сентября, в рамках XI Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» в «Новой Голландии» стартовала двухдневная образовательная программа. Темой первого дня стала «Наука и образование».

Дарья Драй ИА REGNUM Книжная ярмарка «БумФеста»

Раздел «Наука» открыл организатор проекта ComixStudies Алексей Павловский докладом на тему «Наука о комиксах: почему всем гуманитариям пришло время заниматься комиксоведением?»

Дарья Драй ИА REGNUM Презентация книги «Я — Слон»

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Продолжил выступление профессор Университета Париж III Жак Дюрремант. Он прочитал лекцию «Анализ понятия стиля в комиксах: новый научный подход».

Каждый желающий смог поучаствовать в дискуссии «Новая дисциплина/старые методы: что нужно, чтобы комиксология стала наукой?» Ведущими дискуссии выступили кандидат исторических наук, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Потапова и доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Головачева.

Дарья Драй ИА REGNUM Гости «БумФеста»

Научная часть программы завершилась встречей с иллюстратором Леной Ужиновой и писателем и режиссером Владимиром Рудаком. Авторы представили свой графический роман «Я — слон!», который в мае выпустило издательство «Бумкнига». Книга стала первым в России комиксом об инвалидности и в иронической форме рассказывает о жизни человека с ограниченными возможностями в реабилитационном центре.

Дарья Драй ИА REGNUM Лена Ужинова

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Раздел «Образование» начался лекцией «Самообучение искусству графики» художника и преподавателя Британской высшей школы дизайна Владимира Меламеда.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Меламед

Руководитель отдела иллюстрации в Университете прикладных наук и искусств города Люцерн Пьер Томе прочитал лекцию «Обучение рисованию как языку».

Также лекцию на тему «Изменение культурного статуса комиксов в Америке» прочитал Билл Карталопулос, критик, преподаватель, куратор выставок, издатель и редактор серии Best American Comics.

Дарья Драй ИА REGNUM Гости «БумФеста»

Завершился первый день образовательной программы лекцией «От скетча к графическому репортажу» иллюстратора и автора комиксов Бенуа Гийома.

Кроме того, в Школе креативных индустрий «Маяк» начала работу ярмарка «Бумфеста», на которой представлены комиксы, иллюстрированные книги, фэнзины и печатная графика.

Дарья Драй ИА REGNUM Книжная ярмарка «БумФеста»

Среди авторов и объединений, которые принимают участие в ярмарке — Сергей Гудков и Таня Манаева, Дарья Лебешева, Юлия Бутенко, Анна Саруханова, Nixelpixel, Minava, Юлия Никитина, Виталий Терлецкий, Multik aka Smile, Анна Принцева, Аня Досада, проект Tipatzeha, Бренник Артс, зин-объединение NZG, студенты Британской высшей школы дизайна и GuriGuri.

Дарья Драй ИА REGNUM Юлия Никитина

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Терлецкий

Книги представили издательства «Бумкнига», Live Bubbles, «Комфедерация», SPb Comics, kuš!, Sputnikat Press, «Самокат» и «МИФ». Свою продукцию также продемонстрировали магазины «28-ой» и Profane Books.

Образовательная программа фестиваля продлится до 24 сентября. Темой второго дня станет «Автор и издатель». Будут обсуждать современный рынок комиксов, положение издательств и авторов рисованных историй.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Меламед

Напомним, в рамках XI Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест» уже прошли творческая встреча с Бенуа Петерсом и Франсуа Скойтеном, лекция Виктора Меламеда «Жанр сенрю в графике» и конференция «Комиксы в публичных библиотеках — российский и зарубежный опыт».