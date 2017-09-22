Минск, 22 сентября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В Белоруссии каждое третье экономическое преступление совершается с использованием лжепредпринимательства, сообщает 22 сентября «Белта» со ссылкой на начальника управления по надзору за соблюдением законов в деятельности органов дознания Генеральной прокуратуры республики Салауди Магамадова.

George Groutas На улицах Минска

«В 2016 году по сравнению с 2015-м количество выявленных фактов лжепредпринимательства снизилось в 4,5 раза», — сообщил Магамадов.

Он добавил, что каждое третье экономическое преступление, выявляемое на сегодняшний день, совершается с использованием лжепредпринимательских структур.

Так, в 2016 году по соответствующей статье было зарегистрировано 29 преступлений. Снижение количества преступлений связывают с принятыми мерами, которые были направлены на ликвидацию не только предложения, но и спроса на такие услуги.

Кроме того, число преступлений по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» в Белоруссии также снижается. Если в 2014 году было зарегистрировано 172 преступления по данной статье, то за 2016 год — всего 106.

«Борьба с преступлениями в сфере экономики, в том числе направленными против порядка осуществления экономической деятельности, является одним из приоритетных направлений в работе правоохранительных органов», — резюмировал Магамадов.