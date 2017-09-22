Москва, 22 сентября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Нефтяные котировки продолжают рост. С начала сентября Brent выросла на 11% до $56,6 — максимум с февраля 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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Факторами роста выступили сезон ураганов в США и ожидания новых сокращений квот со стороны ОПЕК+, отметил он.

22 сентября состоится встреча комитета ОПЕК+ по контролю за выполнением ранее достигнутых соглашений в Вене.

«Комментарии министров нефти Кувейта, Алжира, Венесуэлы, России и Омана будет любопытно послушать, но они вряд ли окажут существенное влияние на ход торгов. Текущие котировки должны устраивать ОПЕК+, так что они не будут спешить с активными действиями», — считает Ткачук.

По его мнению, растущий тренд нефти остаётся в силе, его целью является район $58. При приближении к $60 в США активизируются сланцевые проекты, об этом можно будет судить по росту количества работающих буровых (сегодня Baker Hughes опубликует этот показатель за прошлую неделю), это будет давить на нефтяные котировки.

«Отметим, что спрэд между американским и европейским сортами нефти сузился до $5,9. Последствия урагана «Ирма» оказались лучше ожиданий — опасения относительно последствий для американской нефтяной инфраструктуры не оправдались», — отметил эксперт.

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