Москва, 22 сентября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Российская валюта 21 сентября открылась резким гэпом вниз, но к концу дня смогла отыграть все потери, вернувшись к уровням закрытия 20 сентября. В поддержку рубля сыграло несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Главным фактором послужила общая коррекция доллара после ралли в ответ на довольно агрессивную риторику Федрезерва, — считает эксперт. — По итогам сессии доллар лишился 0,4%, закрывшись ниже уровня 58 рубля, в районе 57,80 рубля».

Помимо фиксации прибыли по доллару поддержку рублю оказали экспортеры, которые решили воспользоваться подешевевшим рублем и активизировались в рамках налоговых выплат. Пик периода придется на следующую неделю, так что этот фактор еще даст о себе знать, отметил он.

«Также не обошлось без нефтяного катализатора. Brent добралась до новых пятимесячных максимумов в районе 56,52 на ожиданиях позитивных итогов встречи ОПЕК+, которая состоится 22 сентября в Вене. Это заседание станет решающим для котировок в краткосрочной перспективе, поскольку с технической точки зрения в условиях перекупленности назрела коррекция, но если картель будет оптимистичен в отношении своих успехов и перспектив рынка, есть шансы на достижение новых высот», — пояснил Ковалев.

На этом фоне, по его мнению, рубль может продолжить укрепление, в том числе благодаря потенциальному продолжению коррекции доллара. Настрой американской валюте во второй половине дня задаст статистика по деловой активности в производстве и сфере услуг США.

«Признаки замедления роста деловой активности способны ускорить фиксацию прибыли, что вкупе с продолжающимся налоговым периодом способно отправить пару доллар/рубль под отметку 57,70 рубля с ближайшей целью на 57,50 рубля и далее — 57,30 рубля», — полагает эксперт.

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