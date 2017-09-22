Москва, 22 сентября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Принципы ведения бизнеса, использования рабочих мигрантов и отношения к государству, перекочевавшие из 90-х годов, угрожают современной России тем, что накопленный негативный потенциал может привести к «цветной революции» в России, заявил политолог Сергей Михеев 21 сентября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», комментируя недавнюю потасовку мигрантов в Москве.

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По словам политолога, в 90-е годы в Россию целенаправленно запускали миллионы мигрантов, всячески доказывая невозможность экономического развития страны без применения их рабочей силы. Как утверждает Михеев, на это работало множество людей «вплоть до всяких академиков-антропологов», которые подводили теоретическую базу под свое утверждение.

«За этим стоял действительно интерес, лоббировали это люди, которые зарабатывали и продолжают зарабатывать огромные деньги, но… вот эти все деньги могут вылететь в трубу, когда негативный эффект миграции превысит те выгоды и доходы, которые от этого получают конкретные люди», — отметил политолог.

По его словам, эти «конкретные люди с доходами» смогут устроить свою жизнь и за пределами России, в случае если миллионы мигрантов будут использованы в деструктивных целях по отношению к России, чего исключать нельзя.

«Здесь может случиться какая-нибудь «цветная революция» неизвестно какого цвета, солдатами которой могут стать эти люди. Их могут нанять, они могут искренне в этом участвовать — не имеет значения», — заявил Михеев, добавив, что в таком случае «все эти плитки, тротуары, бордюры «вылетят в трубу», потому что негативный эффект от этого перевесит все эти деньги».

По мнению политолога, не всегда, но зачастую, мигранты не столь необходимы экономике страны, как это представляют те, кто нанимает их, руководствуясь исключительно рыночными принципами дешевизны рабочей силы, и не берет во внимание квалификацию труда, которая, порой, оставляет желать лучшего.

Объясняя свою точку зрения, согласно которой государство не тождественно бизнес-проекту, Михеев констатировал, что пока «бизнес не хочет платить больше, вот и все».

«Я не считаю, что мы можем обойтись абсолютно без мигрантов. Это неправильно, глупо и даже диковато выглядит. Но приравнять государство и бизнес-проект — это точно такой же тупик», — пояснил свою позицию касательно использования рабочей силы мигрантов в России политолог.

По его словам, те столкновения, что произошли у торгового центра «Москва» в российской столице на Тихорецком бульваре, — это «четко ситуация из 90-х» с их бандитскими разборками. И необходимо разобраться, кто занимался организацией потасовки и кто за какими группами стоял.

Напомним, что 20 сентября в Москве на Тихорецком бульваре возле торгового центра «Москва» произошла драка с участием более 150 мигрантов. Унять конфликтующих удалось благодаря приезду на место более 50 сотрудников МВД. Выяснилось, что мигранты были из Армении и Узбекистана. Конфликт разгорелся после того, как один из строителей начал выбрасывать мусор с крыши. В драке были задействованы строительные инструменты и куски арматуры. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.