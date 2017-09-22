Бухарест, 22 сентября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину из-за принятого закона об образовании, который ограничивает обучение в украинских школах на румынском языке, сообщает 21 сентября Agepres.

Dan Mihai Pitea Клаус Йоханнис

«Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, и я также отменил прием председателя украинского парламента, который назначил встречу в конце сентября», — сказал Иоханнис.

Он подчеркнул, что таким образом подал чрезвычайно сильные сигналы украинскому руководству. Иоханнис объяснил, что принятый на Украине закон противоречит взаимным благим намерениям двух стран.

«Дело в том, что если этот закон будет принят, то он резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, и для нас это очень обидно. У нас на Украине много румын», — сказал глава Румынии.

Он вспомнил, что последний раунд переговоров с украинским президентом Петром Порошенко состоялся на встрече НАТО в Брюсселе. В октябре два президента планировали посетить Буковину, где проживает много украинских румын, поэтому такой поворот событий в соседней стране стал для Иоханниса неприятным сюрпризом. Особенно то, что закон был принят без уведомления своего партнера.

Читайте также: Парламент Венгрии официально осудил украинский закон об образовании

Президент Румынии добавил, что свою обеспокоенность новым законом он выразил лично Порошенко на встрече в Брюсселе. Иоханнис уведомил президента Украины, что не станет посещать страну до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в отношении этого закона об образовании.

«Он ушёл довольно обеспокоенным, надеюсь, что нам удастся найти подход, позволяющий румынам на Украине продолжить своё образование на румынском языке», — заключил Йоханнис.

Аналогичное уведомление румынский лидер сделал по дипломатическим каналам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, Венгрия и Молдавия раскритиковали новый украинский закон об образовании, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование на языках меньшинств.