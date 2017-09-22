Пекин, 22 сентября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Переименование властями японского города Исигаки префектуры Окинава островов Дяоюйдао, которые в Японии называются Сенкаку, не принесет японцам реальной власти над ними, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 21 сентября.

rjames1045 Южно-Китайское море

Мэр города Исигаки, расположенного на одноименном острове архипелага Рюкю административного округа Исигаки в составе уезда Яэяма префектуры Окинава, Йокоситака Накаяма вынес на обсуждение городского собрания, которое состоится в декабре 2017 года, предложение изменить официальное название островов Дяоюйдао (Сенкаку) с текущего «Тоносиро, округ Исигаки» на «Сенкаку, округ Исигаки».

«Подобного рода провокация с легкостью привлечет внимание СМИ, но в то же время лишь усложнит задачу Китаю с выработкой контрмер», — говорится в статье и добавляется, что подобного рода действия лишь только нарастят градус напряженности.

Авторы утверждают, что это лишь один из примеров в бесконечной череде попыток японской стороны присвоить себе острова Дяоюйдао, которые она предприняла с 2012 года. Подобного рода поведение японской стороны и послужило началу патрулирования китайскими судами окрестных водах.

Однако, утверждает редакция издания, подобное проявление Японией национализма не уникально для региона. Так, например, Южно-Китайское море, название которого общепринято во всем мире, Вьетнам переименовал в «Восточное море», а затем Филиппины — в Западно-Филиппинское море.

Южная Корея также приняла участие в эстафете переименований, изменив название Японского и Желтого морей на «Восточное море» и «Западное море» соответственно. В 2005 году она изменила китайское название города Сеул таким образом, чтобы он имел как можно меньше связей с Китаем, а теперь пришел черед Японии.

«Правое крыло японской элиты дирижирует этой провокацией. Несмотря на то, что население Китая почти в десять раз больше по численности японского, Китай определенно находится в меньшинстве в сфере коварных идей», — заявляет редакция издания.

Издание полагает, что Китай не должен ввязываться в противостояние с Японией по каждому мелкому поводу, а данный инцидент лишь демонстрирует «японскую узколобость» против «китайской амбициозности». И тем не менее Китай должен руководствоваться исключительно национальными интересами, имея дело с подобного рода вызовами.

«Острова Дяоюйдао являются неотъемлемой частью китайской территории», — резюмирует издание.

Напомним, что в конце августа 2017 года японский историк продемонстрировал старинную японскую карту, где острова Дяоюйдао отмечены как часть китайской территории. По словам ученого, его позиция подвергается гонениям в самой Японии, однако его задачей является лишь установление исторической правды, какой бы она ни была.