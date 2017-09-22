Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Двухпалубный Boeing-747 начнёт на регулярной основе курсировать между Москвой и Южно-Сахалинском летом 2018 года. Такое заявление сделала заместитель гендиректора аэропорта островной столицы Тамара Грачёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт Boeing-747

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В четверг, 21 сентября, Boeing-747 приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, хотя прежде подобные судна появлялись здесь в единичных случаях с разрешения федеральных властей.

По словам заместителя гендиректора аэропорта Тамары Грачёвой, указанная модель «Боинга» рассчитана на 447 пассажиров, включая 38 мест в бизнес-классе.

«Один из самых больших самолётов в мире начнёт курсировать между Москвой и Южно-Сахалинском с лета 2018 года. Этот вылет — пробный. Принимать самолеты-гиганты аэропорт областного центра теперь имеет право хоть каждый день», — прокомментировала Грачёва.

Отметим, что на реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорте Южно-Сахалинска было выделено в 2016 году из областной казны 1,9 млрд рублей. Её ширина с 50 метров увеличилась до 60 метров, прочность увеличилась до 60 единиц вместо 43 единиц летом 2016 года.