Общественники требуют сменить перевозчика на линии Сахалин-Курилы

Южно-Сахалинск, , 09:21 — REGNUM Активисты сахалинского ОНФ потребовали сменить организацию, эксплуатирующую единственное пассажирское судно, «Игорь Фархутдинов», осуществляющее связь между Курилами и Сахалином, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сахалинские общественники в очередной раз обсудили проблему транспортной доступности Курильских островов. Несмотря на то, что этот вопрос годами не сходит с повестки, он и сегодня один из самых актуальных. В 2016 году 500 пассажиров-курильчан 8 дней не могли вылететь на материк из-за нелетной погоды из аэропорта Южно-Курильска.

С начала 2017 года единственным морским транспортом для жителей Курил стал теплоход «Игорь Фархутдинов». Ранее областные власти предпринимали попытки обеспечить транспортную доступность островов. В 2013 году, за немыслимые для судна такого «почтенного» возраста деньги, при почти единогласном одобрении Облдумы, был приобретен теплоход «Поларис» 1968 года постройки. Его купили за 140 миллионов рублей. Немногочисленных противников сомнительной покупки услышать не захотели. С тех пор «Поларис» тратит бюджетные деньги в бесконечных заграничных ремонтах. В доке южно-корейского Пусана он находится и сегодня, ожидая решения своей участи — единственное, что можно с ним сделать, по мнению экспертов, продать на металлолом. Еще одно пассажирское судно, обеспечивавшее связь Курил если не с материком, то хотя бы с Сахалином, теплоход арктического класса «Марина Цветаева», в настоящее время сменила и порт приписки, на кипрский Лимасол, и название на «Ортелиус». И возит туристов в Арктику.

«Игорь Фархутдинов» берет на борт не более 150 человек. Этого явно недостаточно.

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В отношении компании перевозчика, ранее эксплуатировавшей «Поларис», ООО «Морская компания Сахалин — Курилы», ведется судебное расследование. В феврале, после обращений ОНФ, прокуратура начала проверку на предмет возможных нарушений при эксплуатации «Полариса». Сегодня активисты протестуют против эксплуатации «Игоря Фархутдинова» данным перевозчиком.

«Игорь Фархутдинов» находится в руках частной компании. После того, как она довела «Поларис» до аварийного состояния, министр транспорта области принял сомнительное решение — оставить прежнего перевозчика. Мы думали, что Минтранс настроился на конструктивную и эффективную работу с новым министром, но совершенно очевидно, что ситуация радикально не поменялась», — заявил член регионального штаба ОНФ, председатель Антикорупционного совета Сахалинской области Вячеслав Емченко.

«Мы потратили несколько лет, чтобы добиться технического обследования «Полариса» и его списания, а теперь вынуждены бороться за сохранение «Игоря Фархутдинова», — констатировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин.

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Между тем, именно к данному перевозчику — ООО «Морская компания Сахалин — Курилы» адресовали в 2016 году многочисленные претензии жители Курильских островов. Перевозчик обложил курильчан поборами буквально за каждый «шаг и вдох» — за пользование услугами автобуса, доставлявшего к трапу судна, за услуги морвокзала.

Однако, по мнению курильчан и сахалинцев, ответственность за приобретение «Полариса» с ООО «Морская компания Сахалин — Курилы» должны разделить экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин, а также большинство депутатов Облдумы, проголосовавшие за приобретение за 140 миллионов рублей старого ржавого судна, вплотную приблизившегося к 50-летнему юбилею. В 2016 году, во время очередного обсуждения сомнительной покупки, сопредседатель регионального ОНФ и генеральный директор Сахалинского морского пароходства Александр Мацук назвал такую цену за такую откровенную рухлядь «ненормальной».

На прошедшем недавно в Южно-Сахалинске митинге против коррупции, организованном местной ячейкой КПРФ, граждане упрекали областных депутатов в беспечном обращении с бюджетными деньгами. На одном из плакатов, с которыми люди пришли на площадь, была размещена статья из газеты «Советский Сахалин» под заголовком «Два года поездили — и на помойку?», а также пофамильный список депутатов, поддержавших покупку «Полариса».

В настоящее время ОНФ настаивает на возвращении теплохода «Игорь Фархутдинов» в государственную собственность, а также на смене перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема транспортной доступности является одной из ключевых для Сахалина и Курил. Ежегодно на вокзале в свободном порту Ванино скапливаются сотни пассажиров — сахалинцев не имеющих возможности добраться домой из отпусков. Лишь в 2016 году, при поддержке федерального правительства, дело сдвинулось с мертвой точки — летом на Амурском судостроительном заводе начнется строительство новых паромов для паромной переправы Ванино-Холмск, Хабаровский судостроительный завод приступит к строительству новых грузопассажирских судов для линии Сахалин-Курилы.