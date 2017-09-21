Москва, 22 сентября, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Опыт отношений России с Турцией помог понять значение вопросов безопасности в международной политике. Об этом 21 сентября заявил доцент дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Мы выстроили отличное экономическое взаимодействие с Турцией. Товарооборот рос от года к году, мы поставляли туда не только энергоносители — у нас существовали и другие экономические параметры взаимодействия. И вдруг происходит то, что сбивают наш самолёт. Происходит то, что наш посол был убит на территории Турецкой республики», — заявил Аватков.

«Исключительно на экономику делать ставку нельзя. Нужно было обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, нужно было обсуждать вопросы, связанные с геополитикой», — подчеркнул он.

По его мнению, особую остроту приобретают эти вопросы сейчас, когда подорваны фундаментальные принципы международных отношений, и прежние механизмы поддержания баланса интересов между государствами работают всё менее эффективно — в таких условиях страны неизбежно начинают конфликтовать друг с другом, пытаясь решить свои проблемы за счёт других.

По этой причине выстраивание новых форматов международного взаимодействия в сфере безопасности обретают особую актуальность, и в этой связи решение Москвы поставить Анкаре С-400 может быть верной, хотя и крайней рискованной затеей.

«То, что мы сейчас пытаемся поставить С-400 и тем самым повлиять на позицию Турции в регионе и в НАТО — это очень правильная идея, хотя и очень рискованная», — заявил Аватков.

«В конечном счёте то, как Россия, Турция и Иран (смогут выстроить отношения в сфере безопасности), может стать моделью взаимодействия на Ближнем Востоке. В Москву и так приезжают многие лидеры Ближнего Востока, и если эта модель взаимодействия в области безопасности сработает, к нам потянутся ещё сильнее», — заключил он.

Напомним, что Турция согласилась заплатить 2,5 млрд долларов, чтобы приобрести у России систему противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф». Предварительное соглашение подразумевает поставку двух дивизионов противоракетной системы из России в 2018 году и производство еще двух в Турции.

После подписания Турцией и Россией соглашения, предусматривающего поставку С-400 в Турцию, сразу начались и работы по ее подготовке. В качестве места размещения российских систем противовоздушной обороны большой дальности была выбрана база Акынджи в Анкаре.