Таллин, 21 сентября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Финансирование железной дороги Rail Baltica после 2020 года будет зависеть от переговоров о финансовой перспективе Европейского Союза на новый период. Об этом заявила ответственная за транспорт еврокомиссар Виолета Булк, сообщило издание BNS.lv.

Финансирование

Еврокомиссар выразила надежду, что проект Rail Baltica будет проведен в жизнь своевременно и воспользуется всеми возможностями, которые имеются в этой финансовой перспективе.

«Мы ведем переговоры, как будет выглядеть многолетняя финансовая перспектива и, я уверена, Балтийские страны тоже будут говорить о финансировании за столом переговоров», — заявила Булк на пресс-конференции в Таллине, отвечая на вопрос, можно ли и в дальнейшем рассчитывать на финансовую помощь проекту в объеме 85%.

Она также отметила, что сейчас важно ориентироваться на нынешнюю финансовую перспективу и использовать все выделенные на проект средства. В этой финансовой перспективе Еврокомиссия выделяет на Rail Baltica 85% средств, однако Балтийские страны обеспокоены, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, если учитывать Brexit и миграционный кризис. Европейский Союз обязался выделить на проект стоимостью 5,8 млрд евро в период 2014—2020 гг. 1,2 млрд евро. Нынешним летом выделено дополнительно 110 млн евро.

Читайте также: Эстония спасает свои железные дороги за счёт Rail Baltica

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй Rail Baltica через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки.