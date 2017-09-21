Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. НАТО стремится воссоздать климат холодной войны, отказываясь следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 21 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам министра, в международных делах Россия всегда придерживалась принципов соблюдения суверенитета и отказа от вмешательства во внутренние дела других государств, равенства народов и взаимоуважения. «Мы продолжим их отстаивать», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что за последнюю четверть века Россия, «несмотря на испытания, честно прошла свою часть пути по ликвидации наследия холодной войны» и приложила немало усилий для укрепления доверия и взаимопонимания в Евроатлантике и мире в целом.

Однако, по словам Лаврова, эти шаги «не встретили взаимности со стороны западных партнёров, опьянённых иллюзией наступления конца истории», западные страны «встали на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения».

Сегодня НАТО, как считает глава МИД России, стремится «воссоздать климат холодной войны, отказываясь претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 1990-е годы принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ».

Напомним, Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной ассамблее ООН, которая проходит с 19 по 25 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.