Москва, 22 сентября, 2017, 00:47 — ИА Регнум. За последние 6 лет зависимость бюджета Москвы от нефтегазового сектора заметно снизилась, заявила руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова на первом заседании осенней сессии Мосгордумы 20 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она отметила, что по сравнению с 2011 годом совокупные поступления нефтегазовой отрасли снизились в процентном соотношениии в 6 раз. Зяббарова также пояснила, что все отрасли экономики демонстрируют рост, самые высокие показатели наблюдаются у транспортной отрасли.

Нефть

«На сегодняшний день рост поступлений по налогу на прибыль составляет 20%, и по всем отраслям экономики мы видим рост. Все отрасли рост демонстрируют, где-то больше, где-то меньше. Самые высокие показатели по транспортной отрасли 1,9%, в нефтегазовой отрасли на 60% больше поступило, чем за аналогичный период прошлого года, по финансово-кредитному сектору на 42% прирост, по сфере информационных технологий почти 30% рост», — отметила Зяббарова.

Она добавила, что зависимость от нефти и газа снижается, более того, в связи с хорошим стабильным ростом поступлений по другим секторам экономики она должна ещё больше уменьшиться.

«Если в 2011 году поступления нефтегазового сектора в совокупном платеже составляли 18%, то сегодня на их долю приходится не более 3%. А если рассматривать самый крупный источник, налог на прибыль, например, то в 2011 году налоговые поступления от нефтегазового сектора были 35%, сегодня не более 9%», — подчеркнула она.

Зяббарова также добавила, что налоговая политика Москвы, а также местных муниципалитетов показывает положительную динамику.

«Налоги физических лиц в полной мере поступают в консолидированный бюджет города Москвы. Точно такая же положительная динамика наблюдается при исполнении местных бюджетов, и я скажу, что сегодня муниципалитеты, органы местного самоуправления проводят корректировку своих бюджетов в связи с дополнительными поступлением налогов физических лиц, увеличивая доходную часть», — заключила она.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Мосгордумы приняли законопроект, согласно которому была изменена доходно-расходная часть городского бюджета. Так, доходная часть увеличилась на 248 млрд, затратная — на 138 млрд рублей. Москву также назвали ведущим субъектом РФ с точки зрения «грамотной налоговой политики».