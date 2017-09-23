Москва, 23 сентября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. За период с 1991 по 2016 год третье место в списке крупнейших импортеров российского оружия занял Алжир, уступив только Индии и Китаю. Кроме того, Алжир, пропустив вперед только Армению, стал крупным покупателем российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-Э». И, наконец, Алжир сделала заказ на 300 новейших российских боевых машин поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2». Зачем африканской стране приобретать у России дорогое современное оружие в столь больших объемах, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

Помимо перечисленного, в Алжир с 2006 года поставляются российские танки Т-90СА (получено порядка 370 машин, заказано всего 505), также закуплены многоцелевые истребители Су-30МКА (их численность до конца года дойдет до 58 единиц). ПВО африканской страны состоит из российских ЗРК С-300ПМУ-2 и ЗПРК «Панцирь-С1». Огромное значение российские поставки имеют также для военно-морского и воздушного флота.

Географическое положение страны становится ключом к пониманию такого активного интереса к российскому оружию. Близость к Ливии, из которой могут сделать попытку расползтись радикальные группировки. Не в лучшем состоянии находящаяся Мали. Чуть было не поглощенное все той же «арабской весной» Марокко. В самом Алжире в начале «нулевых» прошли кровопролитные столкновения, когда берберская часть населения требовала от правительства ряда нововведений. Ранее, в 80-х, в стране шла гражданская война между светскими властями и радикальными исламистами. Тем важнее наличие в стране современного вооружения, которое служит внешним игрокам предупреждающим сигналом.

Подробности о договорах между Россией и Алжиром читайте здесь: Зачем Алжиру российские «Искандеры» и «Терминаторы»?

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