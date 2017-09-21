Москва, 21 сентября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В головном офисе российской интернет-компании «Яндекс» в Москве была произведена эвакуация после того, как там побывал президент Российской Федерации Владимир Путин. Как сообщает сегодня, 21 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, эвакуация была произведена после анонимного звонка о якобы заложенной в здании офиса «Яндекса» бомбе.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения офиса ИТ-компании «Яндекс»

Сообщается, что в 16:23 поступил звонок с угрозой взрыва по адресу ул. Льва Толстого дом 16. Прибывшие на место спасатели и правоохранительные органы эвакуировали из здания около 3 тыс. человек.

При этом в самом «Яндексе» утверждают, что в здании сработала пожарная сигнализация, из-за чего и была проведена эвакуация.

Руководство офиса рекомендовало сотрудникам компании «завершить свой рабочий день» и разойтись по домам.

В офисе «Яндекса» работают сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня днём офис «Яндекса» в Москве посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Визит состоялся по случаю 20-летия компании.