Вильнюс, 21 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Литва вот уже несколько лет ведет ожесточенную борьбу против строительства Белорусской АЭС, называя ее угрозой национальной безопасности, литовские эксперты консультируют государственные органы и специалистов соседней республики, которые контролируют проект возведения первой атомной электростанции в Белоруссии. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает портал 15min.lt.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

По словам главы лаборатории безопасности ядерного оборудования института Евгения Ушпура, литовские специалисты оказывают консультационную поддержку белорусской стороне в плане проверки предоставляемых России документов. Учат заполнять документы по западным правилам. Такая помощь необходима для обеспечения контроля за ядерной энергетикой Белоруссии.

Конкретно ученые из Литовского института энергетики помогают службе ядерной и радиационной безопасности Белоруссии «Госатомнадзор». Эта организация ответственная за безопасность на Белорусской АЭС. В 2016 году литовский институт получил из государственного бюджета $3,32 млн. В 2017 году — 3,5 млн евро, поскольку институт участвует в проекте консультаций, который поддерживается Европейской комиссией. За свои консультации, по словам одного из источников портала, Литва получает немного — около ста тысяч евро.

До сих пор в Белоруссии не было ни одной атомной электростанции. Соответственно, и правовой базы в этой сфере тоже не было. Поэтому Литовский институт энергетики, в котором работают 247 специалистов, вызвался помочь соседней республике. «Ведь нельзя доверять русским», объяснил позицию Литвы Ушпур.

«Я думаю, что нельзя оставлять белорусов одних против русских. Безопасность атомной электростанции важна для всех, поэтому белорусских специалистов консультируют европейцы», — заявил глава лаборатории безопасности ядерного оборудования института.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии недалеко от Островца возводится первая в стране атомная электростанция с двумя энергоблоками по 1200 МВт каждый с реакторной установкой В-491. Строительством занимается «Атомстройэкспорт». Ввод энергоблоков запланирован на 2019 и 2020 годы соответственно.

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С самого начала, когда только было заявлено об идее создания АЭС в Белоруссии, Литва активно критикует проект, считая его неэкологичным и угрожающим национальной безопасности как самой республики, так и соседних стран. В рамках этой «борьбы» Литва даже заранее отказалась импортировать электроэнергию с БелАЭС, в чем ее поддержала Польша. В Минске такой жест назвали неконструктивным и обвинили Вильнюс в неумении вести диалог. Причем Литву не убеждает даже то, что МАГАТЭ по результатам нескольких проверок признало белорусскую атомную станцию отвечающей всем «постфукусимным» требованиям безопасности, а сам проект одним из наиболее успешных.

Позицию Литвы не разделяют и ее прибалтийские соседи — Латвия и Эстония. Представители последний не исключили, что будут закупать электроэнергию с Белорусской АЭС.

Более того, теперь и некоторые литовские эксперты обращают внимание на то, что запрет на экспорт электроэнергии в Литву с БелАЭС может остаться только громким планом властей, который на самом деле невыполним. В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что социал-демократы, заявляющие о неэффективности усилий властей по борьбе с БелАЭС, являются «прокремлевскими». Правда, такой «рупор Кремля», судя по всему, в Литве уже не один.

Отметим также, что гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано недавно в очередной раз подчеркнул, что международная организация по атомной энергетике продолжит поддерживать Белоруссию в вопросе строительства АЭС.

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