Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Подразделения экологической очистки Минобороны в 2017 году собрали более 5600 тонн мусора в Арктике, хотя изначально планировалось собрать только 4400 тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 сентября, в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

Минобороны России Металлолом, собранный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова

Напомним, заполярные территории активно использовались во времена Советского Союза. Здесь располагались метеостанции, установки для разработки месторождений, военные объекты. Большая антропогенная нагрузка выпала на острова и прибрежные территории Северного Ледовитого океана. В результате после развала СССР на территориях российской Арктики остались тонны металлолома, строительных обломков, отходы бытового характера. В наши дни происходит генеральная уборка Арктики, одним из главных исполнителей которой является Министерство обороны России.

В 2017 году военные завершили работы по сбору металлолома на острове Котельный архипелага Новосибирские острова: всего 15 тысяч бочек общим весом 630 тонн, на 30 тонн больше, чем планировалось. В Норильске план тоже был перевыполнен: подразделения экологической очистки Центрального военного округа завершили собрали 731 тонну металлолома.

Также завершаются работы по экологической очистке Арктики подразделения Восточного военного округа, — пояснил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. — На острове Врангеля собрано и спрессовано специальным оборудованием 8730 бочек общим весом 261 тонн и собрано 173 тонн металлолома. Для вывоза собранного металлолома грузится теплоход «Цыганков», который уже принял на борт контейнеры с 352 тоннами металлолома, до 30 сентября на него будет погружено для вывоза еще 248 тонн».

На Архипелаге Новая Земля отряд экологической очистки собрал более 1225 тонн металлолома, после сноса зданий выполнил рекультивацию более 8,2 га, подготовил к вывозу более 3413 тонн. С архипелага в этом году уже вывезено 2300 тонн металлолома.

Всего в этом году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота.