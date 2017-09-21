Москва, 21 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Госдуме выступили категорически против планов Минфина распространить на сферу культуры законопроект «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР «А чё это вы тут делаете, а?»

Минфин разработал законопроект, которым вводится понятие «государственный муниципальный социальный заказ». Это описание конкретной услуги с точки зрения ее объема, качества, потребителей, сколько бесплатно будет предоставлено гражданам услуг. Такие соцзаказы должны появляться в каждом регионе, муниципалитете, на федеральном уровне. По каждой услуге будет вестись реестр. Предполагается, что любой желающий сможет посмотреть, какую услугу государство берется обеспечить.

Нечего бояться?

Замглавы Минфина Алексей Лавров отмечал, что деятелям культуры опасаться нечего — разработанная инициатива заключается в том, чтобы деятельность бюджетных учреждений отчасти переходила на рыночные рельсы и развивалась конкурентная среда с привлечением негосударственных организаций. «А это уже повлечет рост качества оказываемых населению государственных услуг», — отметил он.

«Под государственными услугами в социальной сфере предлагается понимать госуслуги, которые оказываются физлицам в различных соцсферах. Но к области культуры слово «услуга» относится меньше всего, хотя оно и прописано в отраслевом законодательстве», — указал Лавров.

Особый статус культуры

В Госдуме прошли парламентские слушания, в ходе которых участники подержали резолюцию, которую намерены направить в администрацию президента РФ, в правительство РФ, Общественную палату, в Министерство финансов и Министерство культуры, а также в субъекты РФ.

В ней эксперты указывают на необходимость разработать «новое законодательство о культуре, которое должно стать главным этапом реализации основ государственной культурной политики и создать условия для реализации в стране единой культурной политики». В резолюции предлагается «ввести в гражданское законодательство особый организационно-правовой статус для государственных и муниципальных организаций культуры, который должен исключить возможность сведения деятельности этих организаций к оказанию услуг физическим и юридическим лицам».

Узаконенное разрушение

«Гуманитарный сектор необходимо вывести из сферы услуг и соцзаказа», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

По его мнению, то, что сегодня предлагает финансово-экономический блок правительства, — это «попытки некоторых наследников идеологии 90-х превратить основные обязательства и функции государства — образование, здравоохранение и культуру — из стержня социального государства в услугу, которую можно оказать, а можно не оказывать». Кроме того, добавил Толстой, законопроект закладывает возможность для появления коррупционной составляющей.

«Возможно, имеет смысл подключить к совместной работе коллег из комитета по безопасности и противодействию коррупции», — добавил парламентарий.

С его точки зрения, «замена господдержки на госзаказ, особенно на местном уровне, рискует превратиться в узаконенное разрушение бюджетной сети».