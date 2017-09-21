Вильнюс, 21 сентября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Литовская «общественная» организация Blue/Yellow for Ukraine проводит среди жителей Литвы сбор средств для покупки снайперского оборудования, которым обеспечивает наёмников и украинскую армию на востоке Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 сентября. Инициатор сбора средств — литовец шведского происхождения Йонас Охман, который регулярно выезжает в зону конфликта на Украине и привозит купленное снайперское оборудование.

Скриншот страницы Blue/Yellow for Ukraine

Сбор средств ведётся открыто. На страничке организации в социальной сети Facebook — множество объявлений о сборе денег для конкретных приборов конкретным снайперам. Сам Охман умалчивает о том, есть ли среди наёмников этнические литовцы, однако, судя по записям на его страничке в социальных сетях, публичных выступлениях по литовскому ТВ, где он частый гость, есть совершенно точно.

ИА REGNUM приводит перевод с литовского языка нескольких объявлений организации Blue/Yellow for Ukraine (скриншоты прилагаются).

Скриншот страницы Blue/Yellow for Ukraine

«Группа Blue/Yellow продолжает оказывать целенаправленную поддержку. Это — один из лучших украинских снайперов с переделанным DShK, в боевой позиции. Прицел — переданный Литвой Millett, для крупнокалиберного оружия.

Мы получаем немало просьб по поводу оптики, мы точно знаем, где и что нужно. Даже 10 или 20 евро помогают защищать нашу всеобщую свободу.

Оптика, переданная группой Blue/Yellow, служит в подразделении особого назначения, задача которого — ликвидировать нанятых российской армией наемных специалистов.

Эта оптика увеличивает более чем в 10 раз, монтируется на специально модифицированное крупнокалиберное оружие, расстояние эффекта которого больше, чем у российского оружия (например, у снайперских винтовок ORSIS 5000).

Мы заметили, что оптику Barska сильно недооценивают. Ее боевые параметры в реальности намного лучше, чем предполагалось. Также оптика Millett для крупнокалиберного оружия очень оправдывается.

Украинцы умело переделывают имеющееся, часто служебное оружие и с нашей помощью перенимают боевую инициативу у специалистов вооруженных сил России, которые намного лучше снабжены.

Помощь гражданского общества Литвы делается все более весомой в борьбе Украины с Россией и поддерживаемыми ею сепаратистами.

Это снайпер Надя — один из снайперов вооруженных сил Украины, которых поддерживает Blue/Yellow.

Скриншот страницы Blue/Yellow for Ukraine

Надя уже работает с присланным нами оборудованием, с соответствующими результатами. Сейчас она просит дополнительно одну деталь для присланного прицела, чтобы можно было повысить меткость. Стоимость — около 210 долларов США. Литовки, это возможность для вас, Надя воюет и за вас. Деньги можно перевести через наш сайт, банковским переводом или через PayPal, указать «Надя».

Под всеми этими объявлениями в комментариях организация достаточно быстро публикует информацию, что сборы закончены, деньги собраны, оружие куплено. Затем появляется новое объявление о сборе, и всё повторяется.

Стоит отметить, что официальная литовская пропаганда пытается отрицать участие литовцев в конфликте на Востоке Украины. Так, сегодня, 21 сентября, литовский проамериканский портал Delfi, который финансируется в том числе министерством иностранных дел Литвы и другими правительственными ведомствами, обвинил ИА REGNUM в «информационной атаке на Литву». Поводом стала статья «В Донбассе наёмники изнасиловали двух девочек. ВСУ устроили самосуд».

Скриншот страницы Blue/Yellow for Ukraine

Военный атташе Украины в Литве полковник Александр Коберский подчеркнул Delfi, что сейчас на Украине около 60 литовских военных, но они «дислоцированы в западной и центральной частях страны, и что литовских военных и военных других стран «вообще нет на юго-востоке Украины. Поэтому история с мнимыми литовскими наемниками в поселке Теплое — чистый вымысел».

Таким образом, в Литве, с одной стороны, собирают деньги на оружие, гордясь итоговыми результатами «точности работы», а с другой — пытаются обелить себя, заявляя, что Литва вообще никак не задействована в конфликте на востоке Украины.

Отметим также, что Литва обучает украинских солдат методам ведения боевых действий в городских условиях в тренировочных лагерях в Литве. Под Вильнюсом, в Пабраде, в 2016 году был даже построен муляж города для отработки этих навыков.