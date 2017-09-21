Орел, 21 сентября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Филиал детской поликлиники в городе Ливны Орловской области закрыт с 19 сентября. О ситуации написало местное издание «Уездный город».

Gorspravka09.ru Медицина

В результате родителям, которые 19 сентября пришли на прием, пришлось везти детей в основной корпус поликлиники в Рабочем поселке. Из-за большого наплыва пациентов в этом учреждении образовались огромные очереди — корпус находится на первом этаже жилого дома, кабинеты и коридоры, где пациенты ждут очереди, небольшой площади.

Причиной закрытия филиала поликлиники стало отсутствие медиков.

«Закрытие филиала детской поликлиники — мера временная. Дело в том, что заболели и взяли больничные листы сразу три врача-педиатра, которые работали в филиале. Открывать медучреждение для одного-единственного врача, который остался в строю, нецелесообразно. Проще перевести доктора в центральный офис поликлиники. Это и было сделано. Со временем филиал детской поликлиники откроется вновь», — прокомментировал ситуацию главный врач ЦРБ Вадим Сезин.

В связи с ситуацией уже высказались и в региональном штабе ОНФ.

«Считаю, что департаменту здравоохранения Орловской области необходимо скоординировать действия руководства детской поликлиники города для того, чтобы направить врачей из основного корпуса в филиал, чтобы распределить нагрузку на здание основного корпуса. Кроме этого, стоит дополнительно откомандировать врачей областной детской больницы на время в Ливны до момента выхода заболевших врачей с больничного. Это поможет снять проблему очередей и позволит родителям и детям быстрее попасть на прием к врачу», — предложил решение проблемы врач-невролог, врач высшей категории Сергей Чеботкин.

По данным ОНФ, сегодня в Орловской области не хватает более 500 врачей различных специальностей. Поэтому болезнь одного специалиста, особенно в районе, может привести к коллапсу. Причем наиболее остро вопрос обстоит именно с детскими специалистами — нехватку педиатров испытывают практически все медучреждения.

Причиной того, что медики не хотят работать в орловских больницах, возможно, является и уровень зарплат, которые им предлагаются. По данным Росстата за шесть месяцев этого года, средняя зарплата врачей и работников медорганизаций, имеющих высшее медицинское образование, составляла 36 тыс. 028 рублей. Однако, если сверить этот показатель с данными о вакансиях, которые публикуются на сайте управления труда и занятости региона, получится, что в действительности зарплаты колеблются от 8,7 тыс. рублей (в Новосиле) до 40 тыс. в Орле. При этом все же зарплаты выше 30 тысяч — редкость.

Сегодня в областном банке вакансий — 23 предложения о работе для врачей-педиатров, зарплаты колеблются от 12,1 тыс. до 33 тысяч рублей, что явно недотягивает ни до данных Росстата, ни тем более до 200% от средней по региону — а именно столько врачи должны получать к 2018 году в соответствии с майскими указами президента.

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