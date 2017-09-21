Москва, 21 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Арсенал» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России РФ

Решение принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, КБ «Арсенал» использовал рискованную бизнес-модель и неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

Отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении КБ «Арсенал» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Но руководство и собственники банка «Арсенал не предприняли никаких действенных мер.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов банк «Арсенал» занимал 495 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Русский международный банк» (г. Москва).

Напомним, с начала 2017 года отозваны лицензии у 36 банков. За 2016 год Центробанк РФ лишил лицензии 88 банков.

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