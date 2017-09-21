Астрахань, 21 сентября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Нынешний транспорт Астрахани могут заменить электробусами. Они придут на смену троллейбусам, которые и там практически исчезли с улиц областного центра. Такая идея витает в воздухе уже давно, но дальше разговоров дело не шло, однако сейчас стало известно, что правительство Астраханской области ведёт переговоры относительно поставки этого вида транспорта в регион.

Volgograd.ru Электробус

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«Глава правительства области Расул Султанов сказал мне при обсуждении проблем общественного транспорта в городе, что он ведет переговоры с «Росатомом» относительно поставки в Астрахань электробусов», — написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

По его словам, первая машина может появиться на улицах столицы Прикаспия уже в ноябре.

Добавим, что внедрять этот вид транспорта намерены и в соседнем Волгограде. Городская администрация заявляла о планах приобрести порядка двух десятков электробусов. Они должны начать курсировать по основным маршрутам чемпионата мира — проспектам Ленина и Жукова — уже к началу 2018 года. Причем электробусы планируется закупить отечественные — у местного автобусного завода «Волгабас».

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Как сообщало ИА REGNUM, троллейбус как вид транспорта в Астрахани уже давно оказался на грани вымирания. Большой износ инфраструктуры и подвижного состава, а также финансовые проблемы МУП «Автобусно-троллейбусный парк» и отсутствие достаточных средств для содержания троллейбусного парка — это лишь ряд причин, по которым движение «рогатого» транспорта уже неоднократно хотели закрыть. В середине июля сообщалось, что денег в бюджете на зарплату сотрудникам троллейбусного парка хватит только до 10 августа, а долги МУП «АТП» перед налоговой инспекцией достигли почти 9 млн рублей.

На сегодня на линию выходит до 12 троллейбусов, причем большая часть из них изрядно устарела, а 89% контактной сети находится в аварийном состоянии. Между тем, власти города заявляют, что само предприятие — МУП «АТП» ликвидировано не будет, но это не гарантирует того, что троллейбусы не уйдут с улиц города навсегда.

Пока же чиновники ищут пути вывода предприятия из кризиса. По словам депутата госдумы Астрахани Халита Аитова, создана рабочая группа, приняты решения о проведении инвентаризации имущества МУП и расчёте стоимости демонтажа контактной сети на неиспользуемых участках. По итогам, недостающие денежные средства в размере 4 млн рублей были найдены в городском бюджете за счёт экономии.

«Два маршрута движения остаются. Первый маршрут будет выходить только в часы пик. Часть сотрудников переведут в другие муниципальные мероприятия. А после погашения всех долгов предприятие сможет участвовать в федеральных проектах. Предполагается закупить в лизинг определенное количество электробусов средней вместимости с окончательным демонтажем всех контактных сетей и подстанций», — заявил Аитов.