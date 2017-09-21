Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс, демонстративно ушедший с заседания Совета Безопасности ООН перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова, показал этим отсутствие точек соприкосновения у Москвы и Вашингтона, считает сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Демонстративный уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с администрацией США почти нет точек соприкосновения», — написал Пушков в Twitter, пояснив, что не стоит питать иллюзий на этот счет.

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Лавров в своей речи 20 сентября говорил о вопросах миротворческих операций. Перед тем как он вышел на трибуну, зал покинули Пенс и президент Украины Петр Порошенко — украинский лидер ушел из зала сразу после окончания своей речи, а Пенс вышел через несколько минут.

Говоря о миротворческих операциях, глава МИД РФ заявил о перспективе взаимодействия ООН и ОБСЕ в случае одобрения российской инициативы по миротворческой миссии на юго-востоке Украины. Россия предлагает учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей, подчеркнул Лавров.

Комментариев от американской стороны в связи с отсутствием вице-президента в зале пока не последовало. При этом уточняется, что Лаврова не было в зале во время выступления Порошенко — присутствовали постпред РФ при ООН Василий Небензя и замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

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Инициатива по вводу в Донбасс миротворцев была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным, он дал поручение МИД РФ соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН. Однако проект резолюции не одобрили Украина и США: Киев настаивает на размещении миротворческого контингента на границе ДНР и ЛНР и России. В Москве отметили, что РФ не является стороной конфликта.

Россия же предлагает ввод миротворцев непосредственно на линию соприкосновения сторон конфликта для предотвращения обстрелов, нарушающих режим прекращения огня. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, назвал «абстрактным» несогласие Украины по предложенному Москвой проекту резолюции о миротворцах в Донбассе.

В своей речи с трибуны ООН Порошенко продолжал настаивать на том, чтобы миротворцы ООН располагались «на всей территории страны, оккупированной Россией». По его мнению, урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без «вывода российских войск» из этого региона.

Еще один инцидент произошел в ходе выступления в Генеральной Ассамблее ООН президента Литвы Дали Грибаускайте: — зал покинули представители российской делегации. Ушли первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Грибаускайте сделала несколько резких заявлений относительно якобы агрессивности российско-белорусских учений «Запад-2017». Так, на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерришем она сказала, что учения носят «агрессивный и наступательный характер» и якобы угрожают безопасности как Балтийского региона, так и мирового сообщества в целом.

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В частности, по мнению президента Литвы, на российско-белорусские учениях «Запад-2017» моделировали реальный конфликт со странами НАТО. Эти обвинения ранее отвергли в Минобороны РФ: ведомство неоднократно заявляло об абсурдности таких высказываний.