Москва, 21 сентября, 2017, 07:24 — ИА Регнум. У торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре в Москве произошел конфликт, в котором принимали участие более 150 мигрантов. Об этом 20 сентября рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

(сс)GDJ Уголовное дело

«Всего к ТЦ пришло около 150 человек, конфликт был разрешен после приезда полиции», — сказал он.

Правоохранительным органам удалось пресечь попытку организации массовой драки. Причиной конфликта стало избиение сотрудниками охраны торгового центра мигранта, работавшего там грузчиком.

Пресс-служба ГУМВД по Москве подтвердила факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре.

«Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сообщил дежурный офицер.

По данным источника в правоохранительных органах, в отделение доставлено более пятидесяти человек. Им провели дактилоскопирование и проверили по базам, стоят ли они на миграционном учете.

Напомним, в начале августа произошла массовая драка с участием сорока мигрантов из Армении и Узбекистана. Конфликт был вызван тем, что один из строителей начал выбрасывать мусор с кровли. В ходе драки мигранты использовали молотки, кувалды и железные арматуры, причинив друг другу травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.