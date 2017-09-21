Владивосток, 21 сентября, 2017, 06:46 — ИА Регнум. На пост спикера Думы Владивостока приморская «Единая Россия» будет выдвигать бывшего главу краевого филиала «Почты России» Андрея Брика, которого губернатор Владимир Миклушевский анонсировал на должность мэра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По предварительным данным, нынешний спикер гордумы Елена Новицкая теперь возглавит фракцию «Единая Россия». На этом посту она заменит Дмитрия Пенязя, который не сумел по итогам выборов 10 сентября переизбраться на новый срок.

Отметим, что после выборов Владимир Миклушевскийвыступил перед однопартийцами и напомнил, что им предстоит избрать главу Владивостока, срок полномочий которого истекает в 2018 году.

Сейчас обязанности мэра исполняет приближённый к отстранённому на время следствия градоначальнику Игорю Пушкарёву, бывший депутат Заксобрания Приморья от «Справедливой России» Константин Межонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дума Владивостока по итогам выборов 10 сентября обновилась на 77%. Только 8 депутатов из прошлого созыва, в большинстве своём представители «Единой России» подтвердили свои полномочия повторно.