Вашингтон, 21 сентября, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Требования предоставить материалы о майской встрече американского президента Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым запросил в Белом доме спецпрокурор США Роберт Мюллер, пишет газета The New York Times.

U.S. Department of State Дональд Трамп и Сергей Лавров

Отмечается, что Мюллера интересуют нюансы переговоров, которые Трамп проводил с Лавровым и российским дипломатом, послом РФ в США (на тот момент) Сергеем Кисляком.

Кроме того, Мюллер запросил в Белом доме бумаги по увольнению Майкла Флинна с поста помощника президента по национальной безопасности. И третьим аспектом, интересующим спецпрокурора, является встреча Дональда Трампа-младшего, сына американского президента, с российском юристом Натальей Весельницкой (июнь 2016 года).

Напомним, переговоры с Лавровым и Кисляком, которыми интересуется команда Мюллера, состоялись в США 10 мая 2017 года. За день до этой российско-американской встречи глава Соединенных Штатов уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми.

Издание отмечает, что Трамп тогда сказал, что отстранив Коми, он освободился от «серьезного давления».

Формально расследование Мюллера преследует цель выявить «причастность Москвы» к итогам президентских выборов в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября The New York Times написала, что бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту будет предъявлено обвинение в рамках расследования дела о «вмешательстве Москвы в американские выборы».