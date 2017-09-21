Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 05:21 — ИА Регнум. В кулуарах 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН все-таки состоялось обсуждение ядерной сделки между представителями США и Ирана, передает Reuters.

U.S. Department of State Американо-иранские переговоры. 2016

Сообщается, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обсуждали ядерное соглашение 2015 года «в течение долгого времени», озвучили позиции, однако так и не пришли к единому мнению.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с первой за время своего президентства речью с трибуны ООН.

Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он назвал «страной-изгоем» с «коррумпированной диктатурой».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что Соединенные штаты действительно рассматривают вопрос выхода из международного соглашения с Ираном, но не исключил, что в соглашение 2015 года могут быть внесены изменения, которые позволят его сохранить.

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